食譜:焗烤馬鈴薯(5):www.ytower.com.tw
食譜:焗烤馬鈴薯(5)

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯縱向對切、蒸熟，再挖出馬鈴薯壓成泥。（外皮型狀保留作為容器）
  • 2.洋蔥切細丁，與魚卵、美奶滋、作法1的馬鈴薯泥、黑胡椒粉、鹽拌勻，填回作法1的馬鈴薯外皮內，撒上乳酪絲。
  • 3.將家用烤箱越預熱，以200℃烤至表面金黃且乳酪絲融化，再取出撒上七味粉即可。
開胃前菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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