食譜:培根風味馬鈴薯:www.ytower.com.tw

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食譜:培根風味馬鈴薯

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮、切粗丁，再泡水立即瀝乾；培根切小段；調味料混合。
  • 2.鍋燒熱，倒入少許食用油，將作法1的馬鈴薯丁煎至稍上色，放入培根斷間出油脂，再放入蘑菇略煎。
  • 3.續加入所有調味料充分拌炒入味，加入奶油、香菜，炒至奶油融即可。
主菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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