食譜:涼拌爽口馬鈴薯絲:www.ytower.com.tw

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食譜:涼拌爽口馬鈴薯絲

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯和紅蘿蔔去皮、切絲，皆放入滾水中汆燙1分鐘，撈起瀝乾泡入冷開水中冷卻，再瀝乾。
  • 2.香菜洗淨、切碎；調味料混合拌勻，備用。
  • 3.將作法1的馬鈴薯絲和紅蘿蔔絲盛入盤中，淋入作法2的調味料，撒上香菜末，拌勻即可。
開胃前菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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