食譜:烤薯條:www.ytower.com.tw

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食譜:烤薯條

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮、切細條狀，泡水洗除澱粉質後瀝乾。
  • 2.取一容器，放入細砂糖、鹽、橄欖油拌勻，再加入作法1的馬鈴薯條拌勻，放入預熱好的烤箱烤至馬鈴薯呈金黃且熟即可。
開胃前菜 .根莖類 .西式料理 .葷食
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