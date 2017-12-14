食譜:薑蓉燒馬鈴薯:www.ytower.com.tw

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食譜:薑蓉燒馬鈴薯

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮切塊，泡水洗除澱粉質後瀝乾。
  • 2.熱鍋，倒入適量食用油，放入薑末、蒜末炒至金黃後取出，備用。
  • 3.原鍋放入雞翅煎至稍上色，放入馬鈴薯塊拌炒，淋入米酒，加水煮至食材變軟，以鹽調味即可。
主菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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