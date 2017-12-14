食譜:馬鈴薯水餃酥:www.ytower.com.tw

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食譜:馬鈴薯水餃酥

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮、切片，蒸熟後搗成泥；洋蔥切末；乳酪片撕碎。
  • 2.鍋燒熱，倒入適量食用油，放入豬絞肉炒至肉鬆散變白，加入少許蔥末炒軟，再放入玉米粒拌炒一下，再加入鹽、胡椒拌勻調味後熄火，放入乳酪片拌勻，即為內餡。
  • 3.取水餃皮稍橄薄，包入適量作法2的內餡，即為馬鈴薯水餃。重複此步驟至水餃皮用完。
  • 4.熱鍋，加入適量食用油，放入作法3的馬鈴薯水餃，煎至雙面上色即可。
主菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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