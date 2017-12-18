食譜:臘腸沙拉:www.ytower.com.tw

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食譜:臘腸沙拉

  • 【做　法】
  • 1.將臘腸放入沸水中煮約3分鐘後去除硬皮，再切厚圓片，放入平底鍋內煎至金黃色備用。
  • 2.馬鈴薯煮熟後置涼，去皮切大塊狀；蘿蔓生菜葉撕成大片，備用。
  • 3.馬鈴薯壓成泥，拌入調味料後置盤，擺上蘿蔓生菜、蕃茄塊、紅、黃甜椒絲。
  • 4.再撒上已煎過的臘腸及核桃碎即可。
開胃前菜 .根莖類 .西式料理 .葷食
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