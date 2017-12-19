食譜:葡汁什錦蔬菜鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:葡汁什錦蔬菜鍋

  • 【做　法】
  • 1.泡發香菇切小塊；其他蔬菜都切片狀，備用。
  • 2.起鍋，放入奶油燒溶化，放入洋蔥片、紅蘿蔔片、泡發香菇炒香，再加入芹菜片、杏鮑菇片、玉米筍片炒至熟軟。
  • 3.續加入水和所有調味料煮滾即可。
主菜 .根莖類 .西式料理 .葷食
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