食譜:香煎蓮藕片:www.ytower.com.tw

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食譜:香煎蓮藕片

  • 【做　法】
  • 1.調味料混合拌勻，備用。
  • 2.蓮藕去皮洗淨，切1公分厚片，泡入水中約5分鐘，撈起瀝乾，備用。
  • 3.鍋燒熱，加入適量食用油，放入作法1的蓮藕片煎約3∼5分鐘，煎至雙面上色，加入作法1混合好的調味料，翻動使之均勻上色至略收汁。
  • 4.盛盤後灑上七味粉即可。
  • 【備　註】
  • 蓮藕片煎至五分熟，才將調味醬放入，比較容易吸收醬汁；而灑上七味粉可一解甜膩的口感並增加香氣。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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