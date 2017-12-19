食譜:鮮蝦蓮藕球:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮蝦蓮藕球

  • 【做　法】
  • 1.蓮藕去皮，磨粗末泥，與蛋白及鹽攪打均，備用。
  • 2.鮮蝦挑去腸泥、去頭去殼，切小塊，與作法1拌勻分成四等份，放入鍋中蒸約5分鐘至熟。
  • 3.將湯汁中的水、醬油、味醂、鹽及酒混合煮開，再加入太白粉水勾薄芡，放入四季豆段，以小火略煮開成湯汁。
  • 4.取出作法2的鮮蝦蓮藕球，再淋上作法3的湯汁即可。
  • 【備　註】
  • 蓮藕泥中加入蛋白，目的是要讓球凝固，也可增加蓮藕球滑嫩的口感。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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