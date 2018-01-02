食譜:爽脆蘿蔔片:www.ytower.com.tw

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食譜:爽脆蘿蔔片

  • 【做　法】
  • 1.紅、白蘿蔔洗淨去皮，刨成長約10公分的片皮，放入鹽中抓勻後洗淨，擰乾水份，備用。
  • 2.取一鍋，放入醋、糖及鹽煮勻後，靜置等待冷卻，再放入少許紅辣椒圈（材料外）及柚子果醬拌勻，即為醬料。
  • 3.將作法１的紅、白蘿蔔片拌入作法2的醬料即可食用。
  • 【備　註】
  • 紅、白蘿蔔刨成長薄片較易入味，而且因面積夠寬，醃漬後不用擔心水份流失後縮水，失去爽脆口感。
開胃前菜 .根莖類 .韓式料理 .素食
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