食譜:七味紅白蘿蔔:www.ytower.com.tw

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食譜:七味紅白蘿蔔

  • 【做　法】
  • 1.調味料混合均勻；紅、白蘿蔔皮切絲，備用。
  • 2.鍋燒熱，加入少許食用油，放入吻仔魚乾炒香，再放入作法1的紅、白蘿蔔絲充分拌炒，加入混合好的調味料快速拌炒至略收汁。
  • 3.起鍋前淋入香麻油，盛盤灑上七味粉及白芝麻即可。
  • 【備　註】
  • 巧妙利用剩餘的蘿蔔皮也能變化烹調，而且營養價值更高，其中加入吻仔魚乾，更可以利用鮮味去除蘿蔔的澀味，但一定要先炒香，香氣才容易出來。
開胃前菜 .根莖類 .日式料理 .葷食
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