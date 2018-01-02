食譜:燉蘿蔔(1):www.ytower.com.tw
食譜:燉蘿蔔(1)

  • 【做　法】
  • 1.白蘿蔔洗淨去皮對切，再切成4條長塊狀，備用。
  • 2.鍋燒熱，放入麻油、蝦皮及薑絲炒香，再加入作法1的白蘿蔔塊略煎至上色。
  • 3.將煮汁混合均勻，加入作法2中，煮開後轉中小火燉煮至入味（中途要翻動使之均勻上色）即可。
  • 【備　註】
  • 蝦皮及薑絲用麻油先炒香，比直接放入鍋中燉煮，香氣更濃郁，而且利用蝦、薑及麻油的香氣再將蘿蔔煎過，也一併提升了蘿蔔的風味。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
上線日期: