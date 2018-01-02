食譜:燉蘿蔔(1):www.ytower.com.tw
楊桃美食網
頻道
烹飪教學影片
影片首頁
餐廳
YTV直播
影片分類
中華料理
西式料理
日韓南洋
烘焙點心
冰品飲料
楊桃美食網
20000道食譜
食譜首頁
西點
其他
主菜
雞肉
飲料
開胃前菜
特別推薦
快樂廚房雜誌第1集
2樣食材一道好菜
意想不到的茶包創意
炸物好吃的秘密
餐廳美食部落格
部落格首頁
飲食文化專題
食譜
餐廳
旅遊
其它
書籍商品
楊桃天天買菜
訂閱快樂廚房雜誌
限時促銷
精鐵鍋
隨鮮瓶果汁機
晶工牌45L烤箱與六項配
花崗岩雙鍋三件組
楊桃美食網官方粉絲團
Search
【主菜種類】
可複選
蛋
牛肉
豬肉
雞肉
羊肉
鴨肉
鵝肉
鴿肉
蛙肉
魚肉
貝類
豆腐
醬料
甲殼類
蒟蒻類
根莖類
葉菜類
瓜果類
水果類
飲料類
中式點心
西式點心
其他點心
其他類別
海菜菇蕈類
花菜花瓣類
種子核果類
頭足類及軟體族類
米食及米類製品
豆干、豆包、腐皮類
麵食及麵粉類製品
【國家別】
單選
中式
韓式
西式
南洋
日式
其他
【菜式類別】
單選
主菜
前菜
湯
小吃
冰品
點心
配料
飯食
粥品
麵食
飲料
其他
【葷素別】
單選
葷食
素食
【烘焙專區】
蛋糕
西點
麵包
餅乾
Search
找食譜
燉蘿蔔(1)
【材 料】
白蘿蔔
600公克
蝦皮
3公克
薑絲
5公克
麻油
1大匙
煮汁：
水
500㏄
醬油
3大匙
酒
2大匙
味醂
2大匙
細砂糖
1大匙
【做 法】
1.白蘿蔔洗淨去皮對切，再切成4條長塊狀，備用。
2.鍋燒熱，放入麻油、蝦皮及薑絲炒香，再加入作法1的白蘿蔔塊略煎至上色。
3.將煮汁混合均勻，加入作法2中，煮開後轉中小火燉煮至入味（中途要翻動使之均勻上色）即可。
【備 註】
蝦皮及薑絲用麻油先炒香，比直接放入鍋中燉煮，香氣更濃郁，而且利用蝦、薑及麻油的香氣再將蘿蔔煎過，也一併提升了蘿蔔的風味。
主菜
.
根莖類
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
1/2/2018
查詢更多相關食譜資料
更多精采烹飪教學影片
客服電話:+886-2-25819088
客服Line:@ytservice
【
客服留言版
】 【
客服信箱
】
【
FB粉絲團
】 【
服務條款
】 【
廣告合作
】
Copyright @ 楊桃文化事業有限公司