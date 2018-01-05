食譜:養生枸菊茶:www.ytower.com.tw

何首烏和當歸都是常見的中藥。何首烏抗氧化，當歸補血溫潤，與溫和的菊花茶搭配起來，可達養生溫補之效。不過何首烏和當歸不能加太多，只要一兩片泡個20分鐘，色澤和味道就十分足夠，加太多或泡太久都會使湯汁變味。