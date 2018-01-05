食譜:養生枸菊茶:www.ytower.com.tw

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養生枸菊茶
【材 料】
菊花
5公克
枸杞
10公克
何首烏
10公克
當歸
5公克
熱開水
500㏄
【做 法】
1.把菊花用清水清洗乾淨備用。
2.將作法1的菊花、何首烏、當歸和枸杞放入保溫杯中。
3.最後倒入熱開水浸泡約15∼20分鐘即可。
【備 註】
何首烏和當歸都是常見的中藥。何首烏抗氧化，當歸補血溫潤，與溫和的菊花茶搭配起來，可達養生溫補之效。不過何首烏和當歸不能加太多，只要一兩片泡個20分鐘，色澤和味道就十分足夠，加太多或泡太久都會使湯汁變味。
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上線日期:
1/5/2018
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