食譜:養生枸菊茶:www.ytower.com.tw

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食譜:養生枸菊茶

  • 【做　法】
  • 1.把菊花用清水清洗乾淨備用。
  • 2.將作法1的菊花、何首烏、當歸和枸杞放入保溫杯中。
  • 3.最後倒入熱開水浸泡約15∼20分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 何首烏和當歸都是常見的中藥。何首烏抗氧化，當歸補血溫潤，與溫和的菊花茶搭配起來，可達養生溫補之效。不過何首烏和當歸不能加太多，只要一兩片泡個20分鐘，色澤和味道就十分足夠，加太多或泡太久都會使湯汁變味。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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