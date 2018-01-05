食譜:炸薯條(3):www.ytower.com.tw
食譜:炸薯條(3)

  • 【做　法】
  • 1.將地瓜去皮切成條狀，泡入水中，撈起瀝乾後，均勻裹上低筋麵粉備用。
  • 2.起一油鍋，加熱至170℃，放入地瓜條，炸至金黃香脆，撈起瀝油。
  • 3.最後均勻撒上鹽和黑胡椒粉即可。
點心 .根莖類 .中式料理 .素食
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