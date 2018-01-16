食譜:低脂翡翠野菜鍋:www.ytower.com.tw
食譜:低脂翡翠野菜鍋
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.將材料A所有蔬菜洗淨切塊，放入水中煮滾，續煮約20分鐘。
  • 2.將作法1的蔬菜高湯以濾網過濾雜質後備用。
  • 3.將材料B所有材料洗淨；蓮藕切片；玉米、牛蕃茄切塊備用。
  • 4.取一鍋，加入作法2的高湯和作法3的所有材料燉煮約10分鐘，加入鹽拌勻即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
上線日期: