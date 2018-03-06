食譜:黃金薯(1):www.ytower.com.tw
食譜:黃金薯(1)

  • 【做　法】
  • 1.去皮黃肉地瓜洗淨切條狀，瀝乾；炸粉材料放入碗中調勻成脆漿，靜置15分鐘備用。
  • 2.將作法1的地瓜條，均勻沾裹上脆漿，放入160℃的油鍋中，用小火約炸3分鐘，表面呈金黃色後，撈起瀝油，撒入梅子粉即可。
點心 .根莖類 .西式料理 .葷食
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