食譜:芋頭肉絲米粉湯:www.ytower.com.tw
食譜:芋頭肉絲米粉湯

  • 【做　法】
  • 1將中粗米粉浸泡在水中，變軟後撈起瀝乾；芋頭洗淨去皮切成粗絲備用。
  • 2熱鍋，倒入沙拉油，放入作法1的芋頭絲，用小火炸至外觀呈金黃色。
  • 3續於作法2鍋中放入油蔥酥、蔥段、肉絲、蝦米炒至肉絲顏色變白，再加入市售高湯、鹽、米粉，用小火煮約20分鐘後，加入胡椒粉即可。
  • 【備　註】
  • 先將芋頭炸過再烹煮，不僅可以減少烹煮時間，也會使這道料理的口感香氣更濃。
粥品 .根莖類 .中式料理 .葷食
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