食譜:洋蔥培根鹹派:www.ytower.com.tw

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食譜:洋蔥培根鹹派

  • 【做　法】
  • 1.吐司去邊以桿麵棒桿薄，放入模型壓合，備用。
  • 2.熱鍋放入培根絲和洋蔥絲以小火炒香，倒入作法1模型中，淋上調勻的調味料，備用。
  • 3.將作法2放入已預熱的烤箱以150℃烘烤約10分鐘，至蛋液凝固即可。
  • 【備　註】
  • ★拌炒培根的時候也可以加入少許黑胡椒增添風味唷。
    ★內餡也可以依造個人口味變化，加入自己喜歡的蔬菜或食材，但要記得加入少許鹽調整鹹度（因為培根有鹹度，所以這裡沒有加鹽）。
開胃前菜 .根莖類 .西式料理 .葷食
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