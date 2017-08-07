食譜:泡菜烏龍涼麵:www.ytower.com.tw

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食譜:泡菜烏龍涼麵

  • 【做　法】
  • 1.將烏龍麵放入滾水中，過水撈起瀝乾備用。
  • 2.將材料B的所有材料依序放入滾水中，汆燙撈起備用。
  • 3.將醬汁所有材料混合調勻成韓式泡菜醬。
  • 4.將作法1的烏龍麵放入容器中，加入作法2的所有材料。
  • 5.最後再淋入作法3的韓式泡菜醬和水煮蛋蔥花拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 1人份
麵食 .葉菜類 .韓式料理 .葷食
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