食譜:泡菜烏龍涼麵:www.ytower.com.tw

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泡菜烏龍涼麵
【材 料】
A.烏龍麵
150公克
泡菜塊
80公克
水煮蛋
1/2顆
蔥花
1/4小匙
B.美白菇
30公克
鴻喜菇
30公克
四季豆
30公克
銀芽
10公克
韓式泡菜醬：
泡菜醃汁
50公克
魚露
1大匙
開水
2大匙
【做 法】
1.將烏龍麵放入滾水中，過水撈起瀝乾備用。
2.將材料B的所有材料依序放入滾水中，汆燙撈起備用。
3.將醬汁所有材料混合調勻成韓式泡菜醬。
4.將作法1的烏龍麵放入容器中，加入作法2的所有材料。
5.最後再淋入作法3的韓式泡菜醬和水煮蛋蔥花拌勻即可。
【備 註】
1人份
麵食
.
葉菜類
.
韓式料理
.
葷食
上線日期:
8/7/2017
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