食譜:蔬菜鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:蔬菜鍋
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.高麗菜洗淨，切成小片；黃豆芽、柳松菇洗淨，備用。
  • 2.紅蘿蔔去皮，切成小片；芹菜洗淨，切成小段，備用。
  • 3.將作法1、2的材料放入鍋中，再加入水。
  • 4.再用中火煮至滾，
  • 5.最後再轉小火續滾15分鐘，加入鹽調味即可。
  • 【備　註】
  • 蔬菜本身就帶有清甜，像是高麗菜、豆芽菜和紅蘿蔔等，是最常拿來熬湯的食材，不需添加過度的調味料，清爽吃對身體沒負擔。
.葉菜類 .中式料理 .素食
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