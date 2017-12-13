食譜:培根高麗菜煎餅:www.ytower.com.tw

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食譜:培根高麗菜煎餅
  • 【調 味 料】
  • 少許

  • 【做　法】
  • 1.高麗菜洗淨，切成小片；培根切小段，放入鍋中炒香，備用。
  • 2.將麵糊材料所有材料放入容器中，攪拌均勻，加入鹽調味。
  • 3.在作法2的麵糊中，加入作法1的培根段、高麗菜片和蔥末拌勻。
  • 4.取一平底鍋燒熱，加入適量油，倒入作法3的麵糊，用鍋鏟略整成圓形。
  • 5.再以中小火煎至兩面金黃即可。
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
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