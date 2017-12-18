食譜:椒麻和露拌津白:www.ytower.com.tw
食譜:椒麻和露拌津白

  • 【做　法】
  • 1.大白菜、黃甜椒、辣椒切絲泡冰水；豆干去硬皮後切絲，備用。
  • 2.熱鍋，以少許油爆香花椒粒、乾辣椒，過濾後將油加入所有調味料拌勻成淋醬。
  • 3.作法1的材料以冷開水洗過後瀝乾盛盤，拌入作法2的淋醬拌勻，撒上香菜碎與蒜味花生即可。
開胃前菜 .葉菜類 .中式料理 .素食
上線日期: