食譜:味噌涼拌椰菜心:www.ytower.com.tw

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食譜:味噌涼拌椰菜心

  • 【做　法】
  • 1.削去花椰菜心表皮粗纖維，切成條狀，備用。
  • 2.煮一鍋滾沸的水，放入作法1的花椰菜心略為燙煮，撈出泡冷開水，撈起瀝乾水份，盛盤備用。
  • 3.所有調味料拌勻，淋至作法2的花椰菜心上，再撒上熟白芝麻即可。
  • 【備　註】
  • 日式味噌大致可分為白味噌和紅味噌。白味噌風味偏甜；紅味噌口味偏鹹，你也可以依個人口味以兩種味噌混合出你想要的風味喔
開胃前菜 .花菜花瓣類 .日式料理 .素食
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