食譜:培根XO醬花椰:www.ytower.com.tw

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食譜:培根XO醬花椰

  • 【做　法】
  • 1.培根切絲；削去花椰菜表皮粗纖維，切小朵，備用。
  • 2.煮一鍋滾沸的水，放入作法1的花椰菜略微燙煮，撈出泡冷水，撈起備用。
  • 3.熱鍋放入少許油，放入作法1的培根絲炒香，加入所有調味料和作法2的花椰菜以大火拌炒均勻即可。
  • 【備　註】
  • XO醬是海鮮味十足的鮮美醬料，可廣泛運用在各種食材，例如：拌麵、拌飯或者拌青菜……等。利用XO醬調味也可以省去其他調味料的使用，迅速完成好吃又方便的美味料理。
開胃前菜 .花菜花瓣類 .中式料理 .葷食
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