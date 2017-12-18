食譜:干貝臘肉冬瓜湯:www.ytower.com.tw

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食譜:干貝臘肉冬瓜湯

  • 【做　法】
  • 1.將臘肉去硬皮後切厚片備用。
  • 2.干貝、枸杞泡水約5分鐘備用。
  • 3.將所有材料放入鍋中以小火燉煮約30分鐘。
.瓜果類 .中式料理 .葷食
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