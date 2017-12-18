食譜:奶油火腿焗南瓜:www.ytower.com.tw

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食譜:奶油火腿焗南瓜

  • 【做　法】
  • 1.將火腿片對切成三角片狀備用。
  • 2.南瓜塊放入烤箱以150℃烤約5分鐘取出。
  • 3.將作法2的南瓜塊淋上奶油白醬，再放上火腿片，撒上起司絲。
  • 4.將作法3放回烤箱中，以上火180℃烤約3分鐘。
主菜 .瓜果類 .西式料理 .葷食
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