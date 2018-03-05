食譜:蕃茄豆腐嫩蛋:www.ytower.com.tw

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食譜:蕃茄豆腐嫩蛋

  • 【做　法】
  • 1.大蕃茄切塊；雞蛋打勻成蛋液；豆腐切塊，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量的油，放入蔥段爆香，加入蕃茄塊炒勻，再放入豆腐、水煮至沸騰。
  • 3.加入蛋液與調味料煮勻，淋入作法1的蛋液，轉中火煮入味即可。
  • 【備　註】
  • 新鮮蕃茄的顏色與味道都比較淡，加入蕃茄醬除了可以添色之外，還能讓蕃茄封味更濃郁。此外蛋液下鍋後火力不能太大，也不能ㄧ直拌炒，這樣蛋花才不會變得細碎。
  • 約5分鐘
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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