食譜:翠玉炒金銀:www.ytower.com.tw

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食譜:翠玉炒金銀

  • 【做　法】
  • 1.熟鹹蛋、皮蛋去殼切丁；大黃瓜切片汆燙一下；紅蘿蔔去皮切片，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量的油，放入蒜末、蔥末爆香，再放入作法1的鹹蛋、皮蛋丁、大黃瓜片炒勻。
  • 3.加入所有調味料炒入味即可。
  • 【備　註】
  • 鹹蛋有分生與熟的兩種，用來炒菜建議使用熟的鹹蛋，生鹹蛋通常只取蛋黃使用，未凝結成型的鹹蛋白如果下鍋拌炒，會變成細碎的蛋花，賣相就不佳。
  • 約10分鐘
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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