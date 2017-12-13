食譜:豆漿鍋(3):www.ytower.com.tw
食譜:豆漿鍋(3)
  • 【材　料】
  • 黃豆 100公克
  • 1500㏄
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.黃豆泡水約3小時，瀝乾後倒入果汁機。
  • 2.再加入水，打成汁，過濾後倒入鍋中。
  • 3.再用中火煮至滾，再轉小火續滾15分鐘。
  • 4.最後加入鹽調味即可。
  • 【備　註】
  • 豆漿要用小火煮，不宜滾太久，煮的時候需不時攪動鍋底，表面還會不時煮出一張張的豆皮，健康又美味。
.種子核果類 .中式料理 .素食
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