食譜:玉米鮪魚煎餅:www.ytower.com.tw
食譜:玉米鮪魚煎餅
  • 【調 味 料】
  • 少許

  • 【做　法】
  • 1.將麵糊材料所有材料放入容器中，攪拌均勻，加入鹽調味。
  • 2.在作法1的麵糊中，加入玉米粒、鮪魚、紅蘿蔔粒和蔥末拌勻。
  • 3.取一平底鍋燒熱，加入適量油，倒入作法2的麵糊，用鍋鏟略整成圓形。
  • 4.再以中小火煎至兩面金黃即可。
  • 【備　註】
  • 煎餅麵糊不能太稀，所以食材的水份不能太多。在使用罐頭鮪魚和玉米粒時，要記得把罐頭的汁瀝乾，以免影響麵糊的濃度。
主菜 .種子核果類 .中式料理 .葷食
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