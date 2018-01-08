食譜:蠔油雙冬(3):www.ytower.com.tw
食譜:蠔油雙冬(3)
  • 【調 味 料】
  • 蠔油 1大匙
  • 1/2茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.青花菜洗淨，分切小朵後，放入滾水中汆燙，撈起瀝乾，排入盤中備用。
  • 2.冬筍洗淨，放入滾水中以小火煮40分鐘。
  • 3.撈出冬筍，削去老皮後，切滾刀塊備用。
  • 4.花菇泡水至軟後，剪掉蒂頭。
  • 5.取鍋，加入適量油，放入作法2的冬筍塊、作法3的花菇、水和全部調味料，小火煮約15分鐘後，以太白粉水勾芡，再淋入香油拌勻，盛入作法1盤中即可。
主菜 .種子核果類 .中式料理 .葷食
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