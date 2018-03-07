食譜:玉米濃湯(5):www.ytower.com.tw
食譜:玉米濃湯(5)
  • 【調 味 料】
  • 1/4小匙

  • 【做　法】
  • 1.將所有材料混合，放入果汁機中，打成均勻呈無米粒狀。
  • 2.將作法1倒入鍋中，加熱煮至滾沸。
  • 3.最後再加入鹽調味即可。
.種子核果類 .西式料理 .葷食
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