食譜:芝麻餅乾(1):www.ytower.com.tw
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芝麻餅乾(1)
【材 料】
A.無鹽奶油
100公克
細砂糖
60公克
雞蛋
30公克
鹽
少許
B.低筋麵粉
130公克
泡打粉
1公克
C.黑芝麻
30公克
白芝麻
30公克
【做 法】
1.將材料A的所有材料依序用打蛋器打至均勻。
2.續加入材料B過篩的粉類，用橡皮刮刀拌勻。
3.再放入黑白芝麻輕輕用刮刀拌勻。
4.將作法3的餅乾麵糊整型成等分的圓餅形，放入預熱好的烤箱，以180℃烤約15~20分即可。
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上線日期:
3/7/2018
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