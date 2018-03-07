食譜:核桃杏仁小圓球:www.ytower.com.tw

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食譜:核桃杏仁小圓球

  • 【做　法】
  • 1.將材料A的所有材料依序用打蛋器打至均勻。
  • 2.續加入材料B過篩的粉類，用橡皮刮刀拌勻。
  • 3.再放入烤過的核桃輕輕用刮刀拌勻，整型成等分的小圓球形。
  • 4.最後放入預熱好的烤箱，以180℃烤約15~20分即可。
點心 .種子核果類 .西式料理 .葷食
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