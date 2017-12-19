食譜:松阪肉片菇菇鍋:www.ytower.com.tw
食譜:松阪肉片菇菇鍋
  • 【調 味 料】
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.鮮香菇切除蒂頭，表面切花；秋葵切斜片；紅蘿蔔切菱形片，備用。
  • 2.起鍋，加少許油燒熱，放入豬肉片洋蔥炒至變白，再加入所有菇類炒軟。
  • 3.續加入水、紅蘿蔔片和所有調味料煮10分鐘，起鍋前加入秋葵片煮滾即可。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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