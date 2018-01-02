食譜:甜醋黑木耳:www.ytower.com.tw
食譜:甜醋黑木耳

  • 【做　法】
  • 1.黑木耳洗淨後，先去蒂頭切絲後，放入滾水中略汆燙，撈起瀝乾。
  • 2.另取鍋，加入2大匙油，放入15公克薑絲爆香後，再加入黑木耳絲拌炒，接著加入調味料續炒2分鐘。
  • 3.最後放入剩餘的薑絲和辣椒絲拌炒至入味，再加入青蔥絲炒勻即可。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .素食
上線日期: