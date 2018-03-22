食譜:三杯香菇:www.ytower.com.tw

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食譜:三杯香菇

  • 【做　法】
  • 1.薑切片；紅辣椒剖半；九層塔葉洗淨；鮮香菇去蒂洗淨切塊備用。
  • 2.將一鍋油加熱至180℃，放入作法1的鮮香菇塊，用大火炸至微金黃撈起備用。
  • 3.另取鍋燒熱，倒入胡麻油，以小火爆香蒜片、作法1的薑片及紅辣椒片、作法2的炸香菇及所有調味料。
  • 4.以大火煮開，持續翻炒至湯汁收乾，最後再加入作法1的九層塔葉略為拌勻即可。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .素食
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