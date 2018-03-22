食譜:紅豆鬆糕(2):www.ytower.com.tw
食譜:紅豆鬆糕(2)

  • 【做　法】
  • 1.熱水加入細砂糖拌均勻，再加入蓬萊米粉和糯米粉攪拌均勻。
  • 2.將作法1的粉放入篩網中過篩，再加入適量蜜紅豆拌勻。
  • 3.取適量作法2的粉放入模型中，頂部再放入一顆白果和少許蜜紅豆抹平。
  • 4.再放入蒸籠中蒸約30分鐘，食用時倒出即可。
  • 【備　註】
  • 鬆糕的作法是用糯米磨成細粉，吃起來鬆軟又有糯米的Q勁，如果要口感更細緻，可以將磨的細粉過篩，蒸起來口感更好。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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