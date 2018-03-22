食譜:紅豆紫米糕:www.ytower.com.tw

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食譜:紅豆紫米糕
  • 【調 味 料】
  • 冰糖 30公克

  • 【做　法】
  • 1.紫米洗淨泡6小時備用。
  • 2.圓糯米洗淨瀝乾，放入內鍋，再倒入作法1瀝乾的紫米和水。
  • 3.在電鍋外鍋倒2杯水，煮至開關跳起，燜10分鐘。
  • 4.再加入冰糖和蜜紅豆拌勻，外鍋再倒1/2杯水，最後煮至開關跳起即可。
  • 【備　註】
  • 米糕要煮的Q彈不軟爛，水份和燜的動作很重要，糖也記得最後加，拌糖後再蒸一下風味更佳。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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