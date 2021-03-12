食譜:義式鮮蝦炒菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鮮蝦去頭剝殼，留尾部帶殼，劃背刀去腸泥，撒上少許鹽和胡椒備用。
  • 2.蘑菇先以濕布輕輕擦拭後，在傘面劃上紋路備用。
  • 3.取平底鍋，加入適量油，放入作法2的蘑菇，將雙面烙至呈深褐色，放入鮮蝦，蒜片煎至有香氣，加入奶油、鹽、胡椒、義大利綜合香料即可。
  • 【備　註】
  • 蘑菇先入鍋煎至兩面上色，可去除水分外，入口時更能吃得到香甜味。
主菜 .海菜菇蕈類 .西式料理 .葷食
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