食譜:香橙優格涼冬粉:www.ytower.com.tw

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食譜:香橙優格涼冬粉

  • 【做　法】
  • 1.取一湯鍋，放入適量的水煮至滾沸後，將市售冬粉汆燙約2分鐘，撈出放入冰水中略浸泡後，立即撈起瀝乾盛盤備用。
  • 2.柳橙皮洗淨切絲；香菜洗淨切碎備用。
  • 3.將香橙優格醬汁淋於作法1的冬粉，再排上橙肉，最後撒上作法2的橙皮絲和香菜碎即可。
麵食 .水果類 .西式料理 .葷食 .初夏32道清爽涼麵
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