食譜:番茄鍋(2):www.ytower.com.tw
食譜:番茄鍋(2)
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.番茄洗淨，切成小塊；洋蔥切絲備用。
  • 2.取鍋，倒入少許油，放入作法1的材料炒香。
  • 3.再加入水，用中火煮至滾。
  • 4.再轉小火續滾15分鐘，加入鹽調味即為番茄鍋底。
  • 5.最後放入喜愛的火鍋材料，待煮滾材料熟透，即可食用。
  • 【備　註】
  • 用新鮮番茄煮出來的湯底帶有酸味，顏色較淡。如果想要煮的像市售番茄鍋，可以加些番茄醬或是番茄糊，就可煮出類似的色澤和滋味。
主菜 .水果類 .中式料理 .葷食
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