食譜:水果酥餅:www.ytower.com.tw

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食譜:水果酥餅

  • 【做　法】
  • 1.取一個小玻璃杯，覆上餛飩皮，放入油鍋中以小火炸至餛飩皮定型並呈金黃色，撈起瀝乾油脂，靜置冷卻備用。
  • 2.於作法1的餛飩皮盅內擠入適量鮮奶油，再擺上綜合水果丁即可。
  • 【備　註】
  • ★作法1油炸餛飩皮的時候一定要用小火，否則薄薄的餛飩皮會炸得焦黑。
    ★除了使用市售以打發的鮮奶油之外，也可以用卡士達粉加入鮮奶調出卡士達餡。
點心 .水果類 .西式料理 .葷食
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