食譜:紅麴甜米糕:www.ytower.com.tw

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食譜:紅麴甜米糕

  • 【做　法】
  • 1.紅麴米泡水﹝份量外﹞1小時
  • 2.圓糯米洗淨瀝乾，放入作法1瀝乾的紅麴米中拌勻。
  • 3.將作法2放入電鍋中，外鍋加入1杯水，煮至開關跳起再燜一下。
飯食 .米食及米類製品 .中式料理 .素食 .用電鍋做古早味米糕 .快樂廚房雜誌第71期
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