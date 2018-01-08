食譜:XO醬炒蘿蔔糕(2):www.ytower.com.tw
食譜:XO醬炒蘿蔔糕(2)
  • 【調 味 料】
  • 蠔油 1茶匙
  • 1/2茶匙
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.蘿蔔糕切成三公分立方小丁狀。
  • 2.韭菜和蔥洗淨，切粒；碎蘿蔔乾洗淨後，擠乾水分；蝦米洗淨切碎備用。
  • 3.取鍋，加入油，放入作法1的蘿蔔糕丁煎至外觀金黃後，放入蒜末和蝦米碎略翻炒。
  • 4.接著倒入打散的蛋液輕炒勻後，加入市售XO醬、全部調味料、蔥粒和韭菜粒，快炒1分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 蘿蔔糕先在鍋中煎過，再加入蛋液，可讓蛋液整個包裹住蘿蔔糕，無論是外觀或口感都極佳。
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
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