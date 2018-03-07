食譜:巧克力米果棒棒糖:www.ytower.com.tw

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食譜:巧克力米果棒棒糖

  • 【做　法】
  • 1.將隔夜飯放入袋中壓碎，再加入草莓醬拌勻。
  • 2.將作法1倒入鍋中，以小火煮開後放涼。
  • 3.取適量作法2的草莓飯，在棒棒糖的棍子上捏成圓球狀。
  • 4.將巧克力隔水融化，再淋上作法3的飯上最後放涼即可。
點心 .米食及米類製品 .西式料理 .素食
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