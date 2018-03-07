食譜:一口米漢堡:www.ytower.com.tw

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食譜:一口米漢堡
  • 【調 味 料】
  • 1/4小匙
  • 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.隔夜飯加入所有調味料拌勻，先搗碎再壓成圓扁狀，均分成四個圓形，放入平底鍋中將兩面煎至金黃色。
  • 2.鍋燒熱，倒入少許油，打入鵪鶉蛋煎熟；將生菜葉、火腿片和起司片修剪成與米餅差不多大小備用。
  • 3.取一片作法1的米餅，依序排上生菜葉、火腿片、起司片、作法2的鵪鶉蛋，再疊上一片米餅即可。
  • 【備　註】
  • 用搗麵棍將米飯搗碎，先讓米飯產生黏性，然後再製作成需要的形狀，會讓米飯整型變得更容易。
飯食 .米食及米類製品 .日式料理 .葷食
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