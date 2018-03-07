食譜:米丸子三兄弟:www.ytower.com.tw

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食譜:米丸子三兄弟

  • 【做　法】
  • 1.將隔夜飯、豬絞肉和洋蔥末加入所有調味料攪拌均勻，用手捏成小圓球狀，約九顆。
  • 2.將作法1的圓球放入油鍋中，以中火炸熟，撈起後再用竹籤串成3個一串。
  • 3.將作法2的三串米飯淋上美奶滋，再分別撒上柴魚片、香鬆和青海苔粉即可。
飯食 .米食及米類製品 .日式料理 .葷食
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