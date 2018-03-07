食譜:米飯披薩(1):www.ytower.com.tw
食譜:米飯披薩(1)

  • 【做　法】
  • 1.將隔夜飯鋪平，在烤盤上壓緊成圓形。
  • 2.接著刷上蕃茄醬，放上火腿丁、玉米粒，撒上起司絲。
  • 3.再放入預熱好的烤箱中，以200℃烤約10分鐘即可。
飯食 .米食及米類製品 .西式料理 .葷食
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